Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?
Математика
Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость Время Работа 1- 17р/ч 7ч ? 2 ? 6ч ? Всего 208стр 17*7=119 208-119=89 89:6=14
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