Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?

Математика
Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
                        Скорость         Время              Работа 1-                          17р/ч                7ч                     ? 2                               ?                     6ч                    ? Всего 208стр 17*7=119     208-119=89          89:6=14
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Кто шьет одежду 8букв
Ответить
История
Помогите! (История) Назовите основные итоги первой русской революции. Охарактеризуйте изменения в государственном управлении, произошедшие под ...
Ответить
Английский язык
Что такое Ted Talks?
Ответить
Математика
17-(-8)= -3,7-2,6= Помогите пожалуйсто решить!
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему мой паспорт я гражданин
Ответить