Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?

Математика

Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных страниц 6 часов.У какого художника производительность труда выше и на сколько?

Автор: Гость