Сочинение на тему мой паспорт я гражданин

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Слово паспорт возникло от латинского "пассус" "порта", что означало "через врата". Любой человек, желающий покинуть пределы страны, должен был предъявить документ, разрешающий это делать. Документ показывали у городских ворот еще в средние века. В России паспорта ввел Петр Первый. В первых русский паспортах указывалось имя, дата рождения, рост. Со временем паспорта обрели правовую значимость. Паспорт - это удостоверение личности, а также доказательство того, что вы являетесь гражданином определенной страны.