Сочинение на тему мой паспорт я гражданин
Русский язык
Сочинение на тему мой паспорт я гражданин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слово паспорт возникло от латинского "пассус" "порта", что означало "через врата". Любой человек, желающий покинуть пределы страны, должен был предъявить документ, разрешающий это делать. Документ показывали у городских ворот еще в средние века. В России паспорта ввел Петр Первый. В первых русский паспортах указывалось имя, дата рождения, рост. Со временем паспорта обрели правовую значимость. Паспорт - это удостоверение личности, а также доказательство того, что вы являетесь гражданином определенной страны.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Найди и выпиши формы прилагательных с помощью которых сравнивали людей и животны?? long longer,big bigger
Русский язык
Выпишите собственные имена существительные. Ночью Незнайка и Козлик спали плохо. Им обоим снились страшные сны. Незнайке снилось, что его преслед...
Математика
Помогите!!!!! Аквариум,имеющий форму прямоугольного параллелепипеда,длина которого 6 дм,ширина-4 дм,а высота-2.5 дм,наполнен водой на 80 %.Когда ...