Помогите! (История) Назовите основные итоги первой русской революции. Охарактеризуйте изменения в государственном управлении, произошедшие под влиянием революции. Перечислите основные органы власти.
История
Помогите! (История) Назовите основные итоги первой русской революции. Охарактеризуйте изменения в государственном управлении, произошедшие под влиянием революции. Перечислите основные органы власти.
Ответ(ы) на вопрос:
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Итоги революции: 1.Начало превращения России в конституционную монархию с парламентом и легальными политпартиями. 2.Улучшилось положение крестьянства и пролетариата(отмена выкупных платежей, снижение цены на аренду земли, повышение заработной платы рабочим, отмена циркуляра 1897) 3.Разрешено создавать профсоюзы, кооперативы страховые общества и кассы 4.Введение свободы слова, печати , политических свобод 5.Приобретен опыт борьбы за свободу и демократию.6.Начало Столыпинской аграрной рефомы Органы: Госдума (представительно-законодательное учреждение) 1906-1917 Государственный совет (верхняя законодательная палата)1906-1917 Совет министров( высший госорган, ответственный перед императором)1905-1917
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