В 1903 году придворные Николая 2 и императорская семья оделись в парадные костюмы времен царя Алексея Михаиловича по случаю празднования.....
Обществознание
В 1903 году придворные Николая 2 и императорская семья оделись в парадные костюмы времен царя Алексея Михаиловича по случаю празднования.....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
290-летия Дома Романовых
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Ребят впишите по звукам слова в каждую группу:с Группы: Звук d- Звук-t Звук-Id С??ова: Passed,closed,opened,added,started,talked,lived...
Физика
Двигаясь по горизонтальному участку шоссе, мотоциклист вынужден был начать торможение. За первую секунду его кинетическая энергия уменьшилась на 50...
Биология
Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?
Математика
Два художника оформили 208 страниц . Первый художник работал 7часов иоформлял в час 17 рисунков.Второй художник затратил на оформление остальных ст...
Литература