В 1903 году придворные Николая 2 и императорская семья оделись в парадные костюмы времен царя Алексея Михаиловича по случаю празднования.....

Обществознание

В 1903 году придворные Николая 2 и императорская семья оделись в парадные костюмы времен царя Алексея Михаиловича по случаю празднования.....

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