Ребят впишите по звукам слова в каждую группу:с Группы: Звук d- Звук-t Звук-Id С??ова: Passed,closed,opened,added,started,talked,lived,shouted,danced,wanted,smiled,clapped.
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Ребят впишите по звукам слова в каждую группу:с Группы: Звук d- Звук-t Звук-Id С??ова: Passed,closed,opened,added,started,talked,lived,shouted,danced,wanted,smiled,clapped.
Ответ(ы) на вопрос:
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Ed-added,started,shouted,wanted. t-passed,talked,clapped,danced,smiled d-closed,opened,lived.
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