Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?

Биология
Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?
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Гость:
Это мак))))))))дададдадада
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