Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?

Биология

Это растение высеивают весной в тот же год оно зацветает и дает семена после чего ??мирает капуста, мак или ландыш?

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