Вычисли,заменяя умножение сложением:8×4=;15×3=;4×2=
Математика
Вычисли,заменяя умножение сложением:8×4=;15×3=;4×2=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4×8=32,15×3=45,4×2=8
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