Из 4 кг проса получают 3кг пшена. сколько килограммов пшена изготовят из 40 кг проса.
Математика
Из 4 кг проса получают 3кг пшена. сколько килограммов пшена изготовят из 40 кг проса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4:3=40:x x=40*3:4=30 составь пропорцию, но здесь просто также в 10 раз больше(4->40, 3->30)
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