Начерти в тетради две такие фигуры. Проведи в каждой из них два отрезка так чтобы на чертеже,кроме данной фигуры стало: 1) 2 треугольника,1 прямо угольник,2 пятиугольника. 2) 2 треугольника,и 6 четырехугольников
Математика
Начерти в тетради две такие фигуры. Проведи в каждой из них два отрезка так чтобы на чертеже,кроме данной фигуры стало: 1) 2 треугольника,1 прямо угольник,2 пятиугольника. 2) 2 треугольника,и 6 четырехугольников
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