Начерти в тетради две такие фигуры. Проведи в каждой из них два отрезка так чтобы на чертеже,кроме данной фигуры стало: 1) 2 треугольника,1 прямо угольник,2 пятиугольника. 2) 2 треугольника,и 6 четырехугольников

Математика

Начерти в тетради две такие фигуры. Проведи в каждой из них два отрезка так чтобы на чертеже,кроме данной фигуры стало: 1) 2 треугольника,1 прямо угольник,2 пятиугольника. 2) 2 треугольника,и 6 четырехугольников

Автор: Гость