Помогите расставить знаки препинания в предложениях с приложением. 1) В июле вузы страны проводят испытания для абитуриентов вступительные экзамены.2) Геолог старик знает все о своём районе.3) Как известный писатель он имеет б...

Русский язык
Помогите расставить знаки препинания в предложениях с приложением. 1) В июле вузы страны проводят испытания для абитуриентов вступительные экзамены.2) Геолог старик знает все о своём районе.3) Как известный писатель он имеет большое влияние на людей.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в июле,... 2.старик,... 3.как известный писатель,...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
К какому виду относиться прочитаный вами текст дурной воздух
Ответить
Алгебра
√(x+2)=x–28 Нужно два способа решения уравнения
Ответить
Математика
Задание №943 б) Помогите пожалуйста.
Ответить
Математика
Взяли 5 листов бумаги, один из них разрезали на 5 частей, один из полученных снова на 5 и так далее. Какое число листов можно таким образом полу...
Ответить
Математика
На складе было 1000 кг подсолнечного масла в магазин отправили 3 бочки по 125 кг и 4 бочки по 115 кг сколько кг подсолнечного масла осталось на складе
Ответить