Помогите расставить знаки препинания в предложениях с приложением. 1) В июле вузы страны проводят испытания для абитуриентов вступительные экзамены.2) Геолог старик знает все о своём районе.3) Как известный писатель он имеет б...
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Помогите расставить знаки препинания в предложениях с приложением. 1) В июле вузы страны проводят испытания для абитуриентов вступительные экзамены.2) Геолог старик знает все о своём районе.3) Как известный писатель он имеет большое влияние на людей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. в июле,... 2.старик,... 3.как известный писатель,...
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