Задание №943 б) Помогите пожалуйста.
Математика
Задание №943 б) Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
До первой астановки в автобусе было 27 чело век
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