Задание №943 б) Помогите пожалуйста.

Математика
Задание №943 б) Помогите пожалуйста.
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Гость:
До первой астановки в автобусе было 27 чело век
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