√(x+2)=x–28 Нужно два способа решения уравнения

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Возведем обе части уравнения в квадрат, но с условием, что правая часть уравнения тоже неотрицательна, как и левая: ОДЗ: {x+2>=0 x>=-2 {x-28>=0 x>=28 Т.О., x e [28; + беск.) x+2=(x-28)^2 x+2=x^2-56x+784 x+2-x^2+56x-784=0 -x^2+57x-782=0 x^2-57x+782=0 D=(-57)^2-4*1*782=121 x1=(57-11)/2=23 - посторонний корень, не входящий в ОДЗ x2=(57+11)/2=34 Ответ: x=34 Можно графически решить это уравнение: построить график функции y=V(x+2) и график функции y=x-28. Абсцисса точки пересечения двух графиков и будет корнем уравнения.