Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 сантиметров квадратных
Математика
Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 сантиметров квадратных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
чертим прямоугольник с площадью 24 см2, ( длина 6, ширина 4, тогда площадь будет 6*4=24 см2) И делим его пополам по диагонали Половина этого прямоугольника и есть прямоугольный треугольник с площадью 24 / 2 = 12 см2
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