Начерти в тетради любую фигуру кроме прямоугольника так чтобы ее площадь была равна 12 сантиметров квадратных

Гость: Гость:

чертим прямоугольник с площадью 24 см2, ( длина 6, ширина 4, тогда площадь будет 6*4=24 см2) И делим его пополам по диагонали Половина этого прямоугольника и есть прямоугольный треугольник с площадью 24 / 2 = 12 см2