Начертить четырёхугольник у которого противоположные стороны параллельны и углы прямые. расстояния между параллельным сторонами равна 7 см и 3 см. Найдите периметр четырёхугольника.

Математика

Начертить четырёхугольник у которого противоположные стороны параллельны и углы прямые. расстояния между параллельным сторонами равна 7 см и 3 см. Найдите периметр четырёхугольника.

Автор: Гость