Начертить четырёхугольник у которого противоположные стороны параллельны и углы прямые. расстояния между параллельным сторонами равна 7 см и 3 см. Найдите периметр четырёхугольника.
Математика
Начертить четырёхугольник у которого противоположные стороны параллельны и углы прямые. расстояния между параллельным сторонами равна 7 см и 3 см. Найдите периметр четырёхугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рисуете прямоугольник со сторонами 7см и 3 см. периметр = 2×7+2×3=20см
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