Помогите с упражнением 127
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Помогите с упражнением 127
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407 7-единицы 0-десятки 4-сотни 892 2-единицы 9-десятки 8-сотни 920 0-единицы 2-десятки 9-сотни 741 1-единицы 4-десятки 7-сотни
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