Начертить угол АОВ и ответь внутри угла точку М. Проведи из точки М прямые, перпендикулярные сторонам угла, и из ерь расстояние от точки М до сторон угла. Прошу помогите(

Гость: Гость:

1. проводим луч ОВ, от точки О проводим луч ОА так, чтобы угол между точками О и А был больше 90°. теперь, от точки О проводим два луча, один далжен быть перпендекулярным лучу ОА, а другой лучу ОВ т.е. между этими лучами угол должен быть равен 90°…