Начертить угол АОВ и ответь внутри угла точку М. Проведи из точки М прямые, перпендикулярные сторонам угла, и из ерь расстояние от точки М до сторон угла. Прошу помогите(
Математика
Начертить угол АОВ и ответь внутри угла точку М. Проведи из точки М прямые, перпендикулярные сторонам угла, и из ерь расстояние от точки М до сторон угла. Прошу помогите(
Ответ(ы):
Гость:
1. проводим луч ОВ, от точки О проводим луч ОА так, чтобы угол между точками О и А был больше 90°. теперь, от точки О проводим два луча, один далжен быть перпендекулярным лучу ОА, а другой лучу ОВ т.е. между этими лучами угол должен быть равен 90°…
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