Привет!тусынбейтын разобрать слово по составу

Қазақ тiлi
Привет!тусынбейтын разобрать слово по составу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Түсін түбірі, бе болымсыз етістіктің жұрнағы, йтін есімшенің жұрнағы
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