Помогите найти краткую биографию великих математиков и их портреты.

Математика
Помогите найти краткую биографию великих математиков и их портреты.
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