Задайте 4 типа вопроса к следующему предложению: An employer has several option to consider when he wants to hire a new employee.

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Задайте 4 типа вопроса к следующему предложению: An employer has several option to consider when he wants to hire a new employee.
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