Запишите, какую часть числа составляют: 10 %, 5 %.

Математика
Запишите, какую часть числа составляют: 10 %, 5 %.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10% составляют (10/100) = (1/100)=0.1 5% cоставляют (5/100)=0.05 /-дробь
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