Причины раздробленности древнерусского государство
История
Причины раздробленности древнерусского государство
Ответ(ы):
Гость:
1. Борьба за власть между князьями, феодальные междоусобицы 2. Постоянный отток населения на северо-восток из-за набегов кочевников 3. Рост городов как центров удельных землей 4. Сохранение значительной племенной разобщенности
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