5класс. СРОЧНО! Запишите в виде неправильной дроби число. а)3целых 12 тринадцатых. б) 203целых 11 пятнадцатых. в)4целых 11 двенадцатых. г)704целых 9 четырнадцатых.
Математика
5класс. СРОЧНО! Запишите в виде неправильной дроби число. а)3целых 12 тринадцатых. б) 203целых 11 пятнадцатых. в)4целых 11 двенадцатых. г)704целых 9 четырнадцатых.
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