Помогите решить задачу, пожалуйста. Дано пяти значное число (допустим 54321), если ег?? записать в обратном порядке (12345) и умножить на 4 то должно получиться опять 54321. Найдите пожалуйста. Заранее спасибо!
Математика
Помогите решить задачу, пожалуйста. Дано пяти значное число (допустим 54321), если ег?? записать в обратном порядке (12345) и умножить на 4 то должно получиться опять 54321. Найдите пожалуйста. Заранее спасибо!
Ответ(ы):
Гость:
Да так и будет ведь 12345 * 4 = 54321
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