Помогите решить задачу, пожалуйста. Дано пяти значное число (допустим 54321), если ег?? записать в обратном порядке (12345) и умножить на 4 то должно получиться опять 54321. Найдите пожалуйста. Заранее спасибо!

Математика

Помогите решить задачу, пожалуйста. Дано пяти значное число (допустим 54321), если ег?? записать в обратном порядке (12345) и умножить на 4 то должно получиться опять 54321. Найдите пожалуйста. Заранее спасибо!

Автор: Гость