Разделить слова на три столбика обезьяна,въезд,съедобный,охотничье, ружье,подъе??д,шитье,яблонька,резьба,вьюнок,шить,коньки,питье,пальто,съежился объем,мальчик,съемка
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Разделить слова на три столбика обезьяна,въезд,съедобный,охотничье, ружье,подъе??д,шитье,яблонька,резьба,вьюнок,шить,коньки,питье,пальто,съежился объем,мальчик,съемка
Ответ(ы):
Гость:
1) обезьяна, охотничье, ружье, вьюнок, питье, шитье 2) въезд, съедобный, подъезд, съежился, объем, съемка 3) яблонька, резьба, шить, коньки, мальчик
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