Помогите разобрать как часть речи слова Лунном и Низкими.
Русский язык
Помогите разобрать как часть речи слова Лунном и Низкими.
Ответ(ы):
Гость:
Помоему прилогательное
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