Сочинение-миниатюра.На тему "Правда не нож,а сильнее ножа ранит".

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Сочинение-миниатюра.На тему "Правда не нож,а сильнее ножа ранит".
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