Если 2/3 часть от 3/5 части составляет 12, сколько будет общее число?
Математика
Если 2/3 часть от 3/5 части составляет 12, сколько будет общее число?
Ответ(ы):
Гость:
122*3=18 183*5=30 ответ 30
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