Устойчивое выражение, которое является синонимом словосочетанию СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ.
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Устойчивое выражение, которое является синонимом словосочетанию СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ.
Ответ(ы):
Гость:
сильный дождь это ливень
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