Почему надо следить за здоровьем молочных зубов ,несмотря на то что они все равно ??ыпадут?помогите пожалуйста, очень надо

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Многие считают, что лечить молочные зубы не обязательно, поскольку это бесполезная трата денег – все равно они сменятся. Стоматологи же всегда пытаются сохранить эти зубы. И на это есть веская причина: если рано удалить молочные зубы, то постоянные прорежутся не на своем месте, что в результате приведет к серьезной скученности зубов. Поэтому, сэкономив на лечении молочных зубов, можно «попасть» на лечение на брекет-системе, которое несравненно дороже. За здоровьем зубов ребенка необходимо наблюдать практически с колыбели. Больной зуб доставляет ребенку несть числа неприятностей: боль, неудобство при жевании, - существует еще угроза, что таковой зуб станет очагом инфекции. Очаг хронической инфекции в виде кариозного зуба умеет сделаться причиной развития различных поражений внутренних органов и отравления всего организма.