Почему надо следить за здоровьем молочных зубов ,несмотря на то что они все равно ??ыпадут?помогите пожалуйста, очень надо
Биология
Почему надо следить за здоровьем молочных зубов ,несмотря на то что они все равно ??ыпадут?помогите пожалуйста, очень надо
Ответ(ы):
Гость:
Многие считают, что лечить молочные зубы не обязательно, поскольку это бесполезная трата денег – все равно они сменятся. Стоматологи же всегда пытаются сохранить эти зубы. И на это есть веская причина: если рано удалить молочные зубы, то постоянные прорежутся не на своем месте, что в результате приведет к серьезной скученности зубов. Поэтому, сэкономив на лечении молочных зубов, можно «попасть» на лечение на брекет-системе, которое несравненно дороже. За здоровьем зубов ребенка необходимо наблюдать практически с колыбели. Больной зуб доставляет ребенку несть числа неприятностей: боль, неудобство при жевании, - существует еще угроза, что таковой зуб станет очагом инфекции. Очаг хронической инфекции в виде кариозного зуба умеет сделаться причиной развития различных поражений внутренних органов и отравления всего организма.
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