ПОМОГИТЕ...Укажите вариант.в которомверно данотолкование фразеологизма:Позолоти??ь пилюлю.Украсить помещение,услышать радостную весть,скрасить неприятное сообщение,проснуться в плохом настроении
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ПОМОГИТЕ...Укажите вариант.в которомверно данотолкование фразеологизма:Позолоти??ь пилюлю.Украсить помещение,услышать радостную весть,скрасить неприятное сообщение,проснуться в плохом настроении
Ответ(ы):
Гость:
Это точно будет ПОЗОЛОТИТЬ ПИЛЮЛЮ. потому что у этого словосочетания много значений.
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