Найдите пожалуйста синоним, словосочетания "попасть впросак" А)сесть в калошу Б)отбиться от рук В)заблудиться в трех соснах Г)повесить нос Д)уйти в свою скорлупу

Русский язык

Найдите пожалуйста синоним, словосочетания "попасть впросак" А)сесть в калошу Б)отбиться от рук В)заблудиться в трех соснах Г)повесить нос Д)уйти в свою скорлупу

Автор: Гость