Найдите пожалуйста синоним, словосочетания "попасть впросак" А)сесть в калошу Б)отбиться от рук В)заблудиться в трех соснах Г)повесить нос Д)уйти в свою скорлупу

Русский язык
Найдите пожалуйста синоним, словосочетания "попасть впросак" А)сесть в калошу Б)отбиться от рук В)заблудиться в трех соснах Г)повесить нос Д)уйти в свою скорлупу
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Как мне кажется А)Сесть в калошу/лужу
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