Заповедники казахстана на казахском языке. Помогите пожалуйста!!! И если можно укажите годы создания заповедников)))) Зарание большое спасибо :))

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Заповедники казахстана на казахском языке. Помогите пожалуйста!!! И если можно укажите годы создания заповедников)))) Зарание большое спасибо :))

Автор: Гость