Заповедники казахстана на казахском языке. Помогите пожалуйста!!! И если можно укажите годы создания заповедников)))) Зарание большое спасибо :))
Қазақ тiлi
Заповедники казахстана на казахском языке. Помогите пожалуйста!!! И если можно укажите годы создания заповедников)))) Зарание большое спасибо :))
Ответ(ы):
Гость:
Үстірт 1984 Марқакөл 1976 Наурызым 1931 Барсакелмес 1939 Ақсу Жабағылы 1926
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