Наверное у тебя есть котёнок, щенок или другой маленький друг. Попробуй описать его или рассказать о какой-то его шалости. Помогите пожалуйста!
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Наверное у тебя есть котёнок, щенок или другой маленький друг. Попробуй описать его или рассказать о какой-то его шалости. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
У меня есть есть большой и пушистый кот, но когда то он был совсем маленьким котёнком. Мы взяли его, когда он жил со своей мамой. Он сильно отличался от своих братьев и сестёр и никогда не сидел на месте. Но он нам за это и понравился. Один раз наш Яшка остался дома один. Когда мы пришли домой, то увидели, что все обои были изодраны в клочья! Повсюду был бардак. Ну а кот сидел и как будто улыбался) у него был такой добрый и весёлый вид, что мы не стали его ругать, ведь своих домашних питомцев мы выбираем сами.
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