Задача по фізиці. На яку максимальну висоту підніметься тіло,яке кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с?
Физика
Задача по фізиці. На яку максимальну висоту підніметься тіло,яке кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с?
Ответ(ы):
Гость:
0.5*m*V^2=m*g*H H=0,5*V^2/g=0.5*20^2/10=20 м. Закон сохранения энергии.
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