Задача по фізиці. На яку максимальну висоту підніметься тіло,яке кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с?

Физика
Задача по фізиці. На яку максимальну висоту підніметься тіло,яке кинули вертикально вгору з швидкістю 20 м/с?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
0.5*m*V^2=m*g*H H=0,5*V^2/g=0.5*20^2/10=20 м. Закон сохранения энергии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Наверное у тебя есть котёнок, щенок или другой маленький друг. Попробуй описать его или рассказать о какой-то его шалости. Помогите пожалуйста!
Ответить
Русский язык
Морфемный разбор слова "составляет"
Ответить
Русский язык
Как проверить букву в слове рАскаты
Ответить
Русский язык
Какие 4 предложения составить с обращениями,выраженными как одушевлённами,так и неодушевлённами существительными.
Ответить
Математика
Как решить уравнение:5x+x=6?
Ответить