Светолюбивое,стройное,как колонна.Кроны формируются из боковых ветвей только вблизи вершины,на коротких побега развиваются по две хвоинки,узкие и длинные..........
Биология
Светолюбивое,стройное,как колонна.Кроны формируются из боковых ветвей только вблизи вершины,на коротких побега развиваются по две хвоинки,узкие и длинные..........
Ответ(ы):
Гость:
Конечно, этосеквойя!
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