Светолюбивое,стройное,как колонна.Кроны формируются из боковых ветвей только вблизи вершины,на коротких побега развиваются по две хвоинки,узкие и длинные..........

Биология

Светолюбивое,стройное,как колонна.Кроны формируются из боковых ветвей только вблизи вершины,на коротких побега развиваются по две хвоинки,узкие и длинные..........

Автор: Гость