Основы мировых религиозных культур.Пожалуйста помогите чем можете.уроки 16-17 с 38 н??мер 4 (эти данные для того чтобы если вы делали то посмотреть у себя могли)

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Основы мировых религиозных культур.Пожалуйста помогите чем можете.уроки 16-17 с 38 н??мер 4 (эти данные для того чтобы если вы делали то посмотреть у себя могли)

Автор: Гость