НАПИШИТЕ ПО ОБРАЗЦУ ТОТ КТО ЗАБОТИТСЯ -ЗАБОТЛИВЫЙ НЕ ЛЮБИТ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ-

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НАПИШИТЕ ПО ОБРАЗЦУ ТОТ КТО ЗАБОТИТСЯ -ЗАБОТЛИВЫЙ НЕ ЛЮБИТ СИДЕТЬ НА МЕСТЕ-
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не любит сидеть на месте-непоседа.
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