Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 км дороги за 30дней,а другая -в 2 раза дольше.За сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?

Математика

Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 км дороги за 30дней,а другая -в 2 раза дольше.За сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?

Автор: Гость