Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 км дороги за 30дней,а другая -в 2 раза дольше.За сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?
Математика
Одна бригада рабочих может заасфальтировать 18 км дороги за 30дней,а другая -в 2 раза дольше.За сколько дней смогут заасфальтировать эту дорогу обе бригады,работая вместе?
Ответ(ы):
Гость:
Я думаю за за 15 дней
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