Напишить глагол по такой схеме пожалуйста
Русский язык
Напишить глагол по такой схеме пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Приходила уходила доходила сходила
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