Выпишите слово сочетания с именами прилагательными женского рода откуда в дрем??чий глуши огоньки? садятся на ветки на снег на сучки что ж ветки от тех огоньков не горят не тает нисколько их снежный наряд то с ветки со...

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Выпишите слово сочетания с именами прилагательными женского рода откуда в дрем??чий глуши огоньки? садятся на ветки на снег на сучки что ж ветки от тех огоньков не горят не тает нисколько их снежный наряд то с ветки сосновой то с елки мохнатой вспорхнет огонек красногрудый крылатый ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость