Функции жаберных лепестков и жаберных пластин? (И это одно и то же, или нет?)

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Жаберные дуги на внутренней стороне имеют жаберные тычинки, а на внешней - жаберные лепестки. В жаберных лепестках, пронизанных огромным количеством мельчайших кровеносных сосудов, осуществляется поглощение кислорода из воды, в момент, когда она проходит сквозь жабры. Жаберные тычинки образуют своего рода фильтр, при помощи которого рыбы отфильтровывают мелкую живую пищу из воды и удерживают ее во рту. В зависимости от вида рыб тычинки по своей форме и численности различны. У хищных рыб (щука, окунь, налим) вместо жаберных тычинок видим бугорки, в то время как рыбы, потребляющие мельчайшие растительные и животные организмы планктона, имеют длинные, частые и многочисленные тычинки (ряпушка, муксун, пелядь, тугун и другие) . У сига, чира, карася, питающихся крупной животной пищей (моллюсками, ручейниками, хирономидами и т. п.) , тычинки короткие, редкие и малочисленные.