Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 80н. Веревка образует с горизонтом 30 градус,какую работу совершает мальчик переместив санки на 100м

Физика
Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 80н. Веревка образует с горизонтом 30 градус,какую работу совершает мальчик переместив санки на 100м
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мальчик совершает колебательно-поступальное движение по отношению к санкам
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