Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 80н. Веревка образует с горизонтом 30 градус,какую работу совершает мальчик переместив санки на 100м

Физика

Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 80н. Веревка образует с горизонтом 30 градус,какую работу совершает мальчик переместив санки на 100м

Автор: Гость