Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж

Русский язык

Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж

Автор: Гость