Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж
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Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж
Ответ(ы):
Гость:
день- подл, был хорош- сказ сост. именное; земля - подл. загрязнилась сказ, колёса подл, сделались покрытыми - сказ сост имен; отяжелило сказ, что -под. (что - союзное слово)
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