Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж

Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались скоро покрытыми ею, как войлоком, что значительно отяжелило экипаж
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
день- подл, был хорош- сказ сост. именное; земля - подл. загрязнилась сказ, колёса подл, сделались покрытыми - сказ сост имен; отяжелило сказ, что -под. (что - союзное слово)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Функции жаберных лепестков и жаберных пластин? (И это одно и то же, или нет?)
Ответить
Физика
Мальчик тянет санки за веревку, действуя на нее с силой 80н. Веревка образует с горизонтом 30 градус,какую работу совершает мальчик переместив санк...
Ответить
Математика
Если 2/3 часть от 3/5 части составляет 12, сколько будет общее число?
Ответить
Українська мова
Короткий опис снігура
Ответить
Русский язык
Устойчивое выражение, которое является синонимом словосочетанию СИЛЬНЫЙ ДОЖДЬ.
Ответить