Сказка про труслигого мальчика

Гость: Гость:

Жил был на свете трусливый мальчик. Всего на свете он боялся. Зашуршит листочек, ему страшно, каркнет ворона - он в ужасе бежит домой и забивается под кровать. ...И вот как-то раз задержался он где-то и возвращался домой, когда на улице стало темно. Слава Богу, его дом стоял на центральной улице и темных переулков он счастливо избегал. И вот, идя по красивой и ярко освещенной улице, он вдруг краешком глаза заметил, что кто-то идет за ним. Сначала он ужасно испугался и уже было собирался бежать, но сжав в кулак всю свою волю, он решил остановиться, вдруг его преследователь просто идет той же дорогой и сейчас его обгонит. Однако никто его не обогнал, и тогда он понял, что идут именно за им. И он не выдержал и побежал… Он бежал, спасая свою жизнь, мчался как олень, гонимый волками, перепрыгивал через лужи и вовсе не замечал этого, но каждый раз, когда он оглядывался, краешком глаза он успевал заметить темный силуэт его преследователя. И когда, он был уже недалеко от своего дома, его маленькое, трусливое сердце не выдержало такой гонки и остановилось. Он упал и остался лежать на асфальте ярко освещенной улицы. Но если бы он нашел в себе силы оглянуться на своего преследователя, то увидел бы, что это была всего-навсего его ТЕНЬ.