Сказка про труслигого мальчика

Литература
Сказка про труслигого мальчика
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Жил был на свете трусливый мальчик. Всего на свете он боялся. Зашуршит листочек, ему страшно, каркнет ворона - он в ужасе бежит домой и забивается под кровать.  ...И вот как-то раз задержался он где-то и возвращался домой, когда на улице стало темно. Слава Богу, его дом стоял на центральной улице и темных переулков он счастливо избегал. И вот, идя по красивой и ярко освещенной улице, он вдруг краешком глаза заметил, что кто-то идет за ним. Сначала он ужасно испугался и уже было собирался бежать, но сжав  в кулак всю свою волю, он решил остановиться, вдруг его преследователь просто идет той же дорогой и сейчас его обгонит. Однако никто его не обогнал, и тогда он понял, что идут именно за им. И он не выдержал и побежал… Он бежал, спасая свою жизнь, мчался как олень, гонимый волками, перепрыгивал через лужи и вовсе не замечал этого, но каждый раз, когда он оглядывался, краешком глаза он успевал заметить темный силуэт его преследователя. И когда, он был уже недалеко от своего дома, его маленькое, трусливое сердце не выдержало такой гонки и остановилось. Он упал и остался лежать на асфальте ярко освещенной улицы. Но если бы он нашел в себе силы оглянуться на своего преследователя, то увидел бы, что это была всего-навсего его ТЕНЬ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
3^(x+3)+3^x=7^(x+1)+5*7^x
Ответить
Русский язык
Помогите разобрать как часть речи слова Лунном и Низкими.
Ответить
История
Найдите дополнительные материалы и напишите , кем были эти люди, каков их вклад в историю России Н. К. Нарышкина - Софья Алексеевна - Фёдор Алексее...
Ответить
Русский язык
Сочинение-миниатюра.На тему "Правда не нож,а сильнее ножа ранит".
Ответить
Русский язык
Подчеркнуть грамматические основы Хотя день был очень хорош, но земля до такой с??епени загрязнилась, что колеса брички, захватывая ее, сделались...
Ответить