Каково значение фотосинтеза в жизни живых организмов ?

Гость: Гость:

На сколько я помню из школьного курса биологии, то значение фотосинтеза заключается в том, что он помогает растентям с помощью определенных химических процессов неорганические вещества в оргпнические превращать. В то же время животные дышат воздухом, одним из компонентов которого является кислород, который в свою очередь является побочным продуктом фотосинтеза растений. Как-то так :)