Решите пример : где надо расставить скобки , чтобы получился пример равный 23 : 7•+12???3-2=23 пожалуйста !!!!!
Математика
Решите пример : где надо расставить скобки , чтобы получился пример равный 23 : 7•+12???3-2=23 пожалуйста !!!!!
Ответ(ы):
Гость:
(23:7)+(12.3)-2=23 ты какой класс такого не знать
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