Решите пример : где надо расставить скобки , чтобы получился пример равный 23 : 7•+12???3-2=23 пожалуйста !!!!!

Математика

Решите пример : где надо расставить скобки , чтобы получился пример равный 23 : 7•+12???3-2=23 пожалуйста !!!!!

Автор: Гость