Выпал снег упал мороз. Кошка снегом моет нос . Над подлежащими укажи падеж, а рядом со сказуемыми все, что можно определить

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Выпал снег упал мороз. Кошка снегом моет нос . Над подлежащими укажи падеж, а рядом со сказуемыми все, что можно определить

Автор: Гость