Выпал снег упал мороз. Кошка снегом моет нос . Над подлежащими укажи падеж, а рядом со сказуемыми все, что можно определить
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Выпал снег упал мороз. Кошка снегом моет нос . Над подлежащими укажи падеж, а рядом со сказуемыми все, что можно определить
Ответ(ы):
Гость:
Снег(подлеж.) - И. п. мороз(подлеж.)- И. п выпал(сказ)- гл., прош. вр., ед. ч., I спряж. упал(сказ)- гл., прош. вр., ед. ч., I спряж. кошка(подлеж.)- И.п. моет(сказ.)- гл., наст. вр., ед. ч., I спряж 1)Запомни: подлежащие всегда стоит в И. п. 2) 1-ое предложение сложное поэтому после снег ставь запятую)
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