Какой гранью надо положить кирпич (или деревянный брусок) на горизонтальную поверхность стола, чтобы давление его на стол было наименьшим? наибольшим? определите это давление с помощью линейки и динамометра

Физика

Какой гранью надо положить кирпич (или деревянный брусок) на горизонтальную поверхность стола, чтобы давление его на стол было наименьшим? наибольшим? определите это давление с помощью линейки и динамометра

Автор: Гость