Какой гранью надо положить кирпич (или деревянный брусок) на горизонтальную поверхность стола, чтобы давление его на стол было наименьшим? наибольшим? определите это давление с помощью линейки и динамометра
Физика
Какой гранью надо положить кирпич (или деревянный брусок) на горизонтальную поверхность стола, чтобы давление его на стол было наименьшим? наибольшим? определите это давление с помощью линейки и динамометра
Ответ(ы):
Гость:
Если положить гранью, у которой наибольшая площадь, то давление будет наименьшим, а если гранью с меньшей площадью, например торцом кирпича, то давление будет наибольшим. Площадь находим а х б (линейкой мерим)
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