Спишите предложение,объясняя постановку знаков препинания(письменно). "Зима,смея??ь,от счастья плачет, Весны качая колыбель." (И.Северянин)
Русский язык
Спишите предложение,объясняя постановку знаков препинания(письменно). "Зима,смея??ь,от счастья плачет, Весны качая колыбель." (И.Северянин)
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