Начертите два луча, имеющие общее начало О.На сколько частей делят плоскость это лучи?
Математика
Начертите два луча, имеющие общее начало О.На сколько частей делят плоскость это лучи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На две части лучи делят плоскость
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